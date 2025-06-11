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Malatya’da Yük Treni Kamyonete Çarptı

KAZA AYRINTILARI

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, hemzemin geçitte bir yük treni, kamyonete çarptı. Olayda şans eseri yaralanan olmuyor ancak maddi hasar meydana geliyor. Kaza, Yeşilyurt’a bağlı Dilek Mahallesi’nde gerçekleşiyor.

TRENİN ÇARPMA ANI

Edinilen bilgilere göre, Sivas yönünden gelen yük treni, hemzemin geçidi kullanarak geçmeye çalışan M.K. idaresindeki kamyonete çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle kamyonette hasar oluşuyor. Ancak sürücü, kazayı yara almadan atlatıyor.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

İhbarın ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk ediliyor. Olay anında kısa süreli ulaşım aksıyor; fakat ekiplerin yaptığı çalışmalarla geçit tekrar açılıyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtiliyor.

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