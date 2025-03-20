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Malatya’daki Silahlı Saldırı Zanlısı Tutuklandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Malatya’da bir ticari taksinin içinde gerçekleşen olayda, silahla yaralanan bir kişi yola atılarak bırakıldı. 17 Mart Pazartesi günü, Yeşilyurt ilçesinin Turgut Özal Mahallesi’nde meydana gelen bu olay, Gülümser Caddesi’nde bir takside oturan U.T. ile araçtaki S.D. arasında çıkan tartışma ile başladı. Tartışmanın ardından U.T., S.D. tarafından bacağından vuruldu ve yola atıldı.

YARALININ DURUMU

Olay sonrasında suçu işleyen şahısların kaçtığı belirlendi. Yaralı U.T., ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının durumu üzerine hemen müdahale edildi.

ZANLILARIN YAKALANMASI

Polis ekipleri, olayla ilgili yürütülen çalışma sonucunda suçun failleri olarak belirlenen S.D. ile azmettirici Ö.D.’yi olay yerinde kullanılan silah ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede yapılan sorgulama neticesinde, S.D. tutuklandı, Ö.D. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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