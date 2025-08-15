Malatya’daki Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI

Malatya’daki bir inşaat şantiyesinde, işçilerin konakladığı konteynerde meydana gelen yangın büyük çapta yayılmadan kontrol altına alındı. Yangın, yaşanan panik sonucunda mahalle sakinlerini sokağa döktü. Olay, gece yarısı Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi’nde gerçekleşti.

OLAYIN SEBEBİ HENÜZ BELİRSİZ

Edinilen bilgiye göre, Ulema Sokak’taki bir şantiyede çalışan işçilerin konakladığı konteynerde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Uykularında yangına yakalanan işçilerin büyük bir endişe ile durumu takip ettiği olayda, yangın ekipler tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.