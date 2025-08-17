Haberler

Malatya’dan Erken Seçim Talep Ediyoruz

YENİDEN REFah PARTİSİ’NDEN İKTİDARA MESAJ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Malatya’dan iktidara sesleniyoruz, yapacağınız en iyi şey 2026 ilkbaharında erken seçim sandığını bu milletin önüne getirmektir.” ifadelerini kullandı. Erbakan, partisinin Malatya 3. Olağan İl Kongresi’ni düzenlediği Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği konuşmada, bu kongrenin Milli Görüş’ün en büyük zaferine vesile olmasını umduğunu belirtti. Necmettin Erbakan’ın daha önceki çalışmalarının kendilerine de nasip olmasını dileyen Erbakan, şunları dile getirdi:

ALLAH’A ŞÜKRAN

“Allah Erbakan Hoca’mızdan binlerce kez razı olsun. Allah, o adımları tekraren atmayı Yeniden Refah Partisi olarak bizlere nasip eylesin inşallah.” diyen Erbakan, millet olarak çözümler beklediklerini ifade etti. Maddi ve manevi sorunlara çözüm arayışında olduklarını belirten Erbakan, iktidara bir kez daha seslenerek, “Malatya’dan iktidara sesleniyoruz, yapacağınız en iyi şey 2026 ilkbaharında erken seçim sandığını bu milletin önüne getirmektir. Yapacağınız en büyük hayır erken seçim sandığını getirmektir.” şeklinde konuştu.

SEÇİM SONUÇLARI

Erbakan, bu erken seçim yapılırsa, milletin ferasetiyle Milli Görüş’ü seçeceğini ve iktidarın ülke yönetimini nasıl yapacağını göreceğini savundu. Ayrıca tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Burhan Kılıç, güven tazeledi.

10 Ağustos’ta 6.1 büyüklüğünde deprem

Kriz yönetimini risk odaklı yönetime dönüştürmenin önemine dikkat çeken AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Balıkesir'deki depreme yönelik müdahale çalışmalarını paylaştı.
Gölhisar’da Minibüs Şarampole Devrildi

Gölhisar'da virajda hızlı giden minibüs devrildi; sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ekipleri müdahale etti.

