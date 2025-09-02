Haberler

Malatya Darende’de Tır Devrildi

Malatya’nın Darende ilçesinde bir tır, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, ilçe devlet hastanesinde ilk tedavisini aldıktan sonra hava ambulansı ile daha gelişmiş bir hastaneye sevk edildi. Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Kayseri kara yolu üzerindeki Sandıkkaya Mahallesi civarında gerçekleşti.

Bölgedeki bilgilere göre, Kayseri istikametine ilerleyen M.B. (61) isimli sürücünün yönettiği 26 AH 387 plakalı Mercedes marka tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrilerek yan yattı. Kazada yaralanan M.B., ilçe devlet hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından hava ambulansı ile Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

