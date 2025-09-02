Malatya Darende’de Tır Devrildi

KAZA ANINDA GELİŞEN OLAYLAR

Malatya’nın Darende ilçesinde bir tır, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, ilçe devlet hastanesinde ilk tedavisini aldıktan sonra hava ambulansı ile daha gelişmiş bir hastaneye sevk edildi. Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Kayseri kara yolu üzerindeki Sandıkkaya Mahallesi civarında gerçekleşti.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU VE SEVKİ

Bölgedeki bilgilere göre, Kayseri istikametine ilerleyen M.B. (61) isimli sürücünün yönettiği 26 AH 387 plakalı Mercedes marka tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrilerek yan yattı. Kazada yaralanan M.B., ilçe devlet hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından hava ambulansı ile Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.