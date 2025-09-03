Haberler

Malatya Darende’de Tır Kaza Yaptı

KAZA SONUCU MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Malatya’nın Darende ilçesinde meydana gelen bir olayda, refüje çarpan tırda önemli ölçüde maddi hasar oluştu. Abdulgani Altındağ (32) tarafından yönlendirilen 40 ABT 246 plakalı inşaat demiri yüklü tır, ilçe merkezinde frendeki arıza sebebiyle kontrolden çıktı ve refüje çarptı.

KAZA YERİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından çevredekilerin yaptığı ihbar doğrultusunda, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kaza sonucunda tırda maddi hasar oluştuğu tespit edildi.

Türkiye, Somut Olmayan Kültürel Mirası Önemsiyor

Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde gerçekleştirilen Uluslararası Keçe Çalıştayı, Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Mirası'nın korunması ve keçe geleneğinin devamlılığına dair sorunları ele aldı.
TdV Burs Programı Başvuruları Başladı

Türkiye Diyanet Vakfı, lisans ve lisansüstü öğrencileri için 2025-2026 eğitim dönemine yönelik burs başvurularının başladığını açıkladı. Son başvuru tarihi 26 Eylül.

