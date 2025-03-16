Malatya Diş Hekimleri İftar Programı Düzenledi

RAMAZAN AYINDA DAYANIŞMA VE BİRLİK

Malatya Diş Hekimleri Odası, Ramazan ayı vesilesiyle gerçekleştirdiği iftar programında meslektaşlarını bir araya getirdi. Başkan Miraçhan İnanmaz, bu buluşmada dayanışma ve birlik mesajı verdi. Malatya Diş Hekimleri Odası’nın düzenlediği iftar programı, Ramazan ayı dolayısıyla bir otelde yapıldı ve etkinliğe diş hekimleri ile aileleri yoğun ilgi gösterdi.

İFTAR SOFRASINDA BİRLİKTELİK VURGUSU

Meslektaşlarıyla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Malatya Diş Hekimleri Odası Başkanı Miraçhan İnanmaz, “Oda olarak her zaman diyalog ve dayanışma içerisinde çalışıyoruz. Bu tür organizasyonlarla birlikteliğimizi pekiştiriyor, fikir alışverişinde bulunuyoruz.” dedi. İnanmaz, Ramazan ayının manevi atmosferinin meslektaşlarıyla bir arada olmanın önemine işaret ederek, “Birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz iftar soframızda, meslektaşlarımızla aynı çatı altında buluşmanın huzurunu yaşıyoruz. Katılım sağlayan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

DEPREM SONRASI GERİ DÖNÜŞLER VE TEŞEKKÜR

Başkan İnanmaz, konuşmasının son kısmında Malatya’da meydana gelen deprem nedeniyle kenti terk eden diş hekimlerinin önemli bir bölümünün geri döndüğünü ifade etti. “Şehrimize olan vefalarını göstererek geri dönen meslektaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum.” diyerek, bu dönüşlerin önemini vurguladı.