MALATYA Dönüşüm Projeleri Süresi Uzatılmalı

MAGİNDER BAŞKANI DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN SÜRESİNİN UZATILMASINI TALEP ETTİ

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, yerinde dönüşüm projeleri için verilen sürenin uzatılması gerektiğini vurguladı. MAGİNDER yönetimi, Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Hamza Paşahan’ı ziyaret ederek Malatya’nın mevcut sorunları, iş dünyasının talepleri ve tarımsal destekler üzerine görüşmelerde bulundu.

ŞEHRİMİZİN EKONOMİSİ DERİNDEN ETKİLENDİ

Ziyarette konuşan Karademir, “12 Nisan’da yaşanan büyük don afeti sonrası şehrimizin ekonomisi ve ticareti derinden etkilendi. İş dünyası olarak bu konuda bir müjde bekliyoruz” dedi. Karademir, yerinde dönüşüm projeleri için verilen sürenin 30 Haziran’da sona ereceğini hatırlatarak, “Bu sürenin en az 1 yıl daha uzatılması gerekiyor. Şehrin demografik yapısı bu projelerle değişmeyecek, aksine yerinde dönüşümle Malatya ayağa kalkacaktır” ifadelerini kullandı.

VALİ YAVUZ’A TESLİM EDİLDİ

Karademir, bu konuyu Vali Seddar Yavuz’a da ilettiklerini belirtti. “Valimiz şehrin her noktasında devletimizin çalışmalarını büyük titizlikle takip ediyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Malatya’nın yeniden ayağa kalkması için birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeliyiz” şeklinde konuştu. Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Hamza Paşahan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.