Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde Etkinlik Yapıldı

ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Hastane yönetimi ile Türk Kızılay Malatya Şubesi işbirliği ile düzenlenen bu etkinlik, çocuklar için keyif dolu anlar sundu. Küçükler, ebru yapımı ve kil hamuruyla çeşitli şekiller ve objeler oluşturma fırsatı buldu.

ÇOCUKLAR EĞLENDİ

Etkinlikte çocuklar, müzik eşliğinde oynadı ve hediyelerle ödüllendirildi. Balonlar ve bayraklarla süslenmiş olan çocuk servisinde tedavi gören çocuklar, eğlencenin tadını çıkardı. Etkinliğe katılanlar arasında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Muhammed Selçuk Sinanoğlu, Türk Kızılay Malatya Şubesi Başkanı Sadi Ergül, sağlık çalışanları ve çocukların aileleri de yer aldı.