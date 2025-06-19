Malatya Esnaf Çarşısı, Güvenli Alışveriş Sağlıyor

ANKARA ESNAF ÇARŞISI, MALATYA’DA YENİ BİR ÜMİT OLDU

Malatya’da meydana gelen depremler sonrasında kurulan Ankara Esnaf Çarşısı, 180’e yakın dükkanıyla esnafa yeniden fırsatlar sunuyor ve aynı zamanda vatandaşlara güvenli, düzenli bir alışveriş alanı sağlıyor. 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen geçici çarşılardan biri olarak dikkat çeken bu çarşı, çeşitli sektörlerden esnafları bir araya getirip kent ekonomisine ve istihdama önemli katkılar sağlıyor.

GÜVENLİ VE KONFORLU ALIŞVERİŞ DENİZİ

Doğa Cadde AVM’nin arkasında, 91 Bin Dev Öğrenci Ortaokulu’nun yanı başında yer alan Ankara Esnaf Çarşısı, üstü kapalı yapısıyla yazın sıcaktan, kışın ise yağıştan koruma sağlıyor. Çarşı, kayısıdan kuru yemişe, tekstilden züccaciye ve elektrikçiliğe kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip. Beş bloktan oluşan çarşı, düzenli yapısıyla da öne çıkıyor ve esnaflar, vatandaşları kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerle buluşturuyor.

KÖKLÜ ESNAF KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAK

Ankara Esnaf Çarşısı’ndaki esnaflar, yalnızca alışverişin ötesinde eski Malatya esnaf kültürünü de yaşatmayı hedefliyor. Çarşı esnaflarından Selçuk Baran, düzenli yapının vatandaşların ihtiyaçlarına kolayca ulaşmasını sağladığını belirtiyor. Diğer bir esnaf Ahmet Keşaf Çatalkaya, “Malatya’nın tanınmış esnafları burada toplandı. Yazın serin, kışın da nezih bir ortam” diye konuşuyor. İsmail Karabulut ise, çarşının şehir merkezine olan yakınlığı ve sektör çeşitliliği ile vatandaşlara konforlu bir alışveriş deneyimi sunduğunu ifade ediyor. Tüm esnaflar, Malatya halkını Ankara Esnaf Çarşısı’na davet ederek eski çarşı kültürünü yeniden hayat bulmaya çağırıyor.