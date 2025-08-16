Malatya Esnafı Zor Durumda Mücadele Ediyor

MAGİNDER BAŞKANI ESNAFLA GÖRÜŞTÜ

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Kardemir, Sivas Caddesi üzerinde bulunan Kuyumcular Çarşısı’nı ziyaret ederek, esnafın sorunlarını dinleme fırsatı buldu. Kardemir, “Esnaf olmadan Malatya’nın ayağa kalkması mümkün değil” diyerek esnafın şehir için önemine vurgu yaptı. 6 Şubat depremlerinin ardından 2,5 yıl geçmesine rağmen, esnafın hala zorlu şartlarda mücadelesini sürdürdüğünü belirtti. Kardemir, “Şehrimizi bekleyen esnafımıza bizim büyük bir özveriyle sahip çıkmamız lazım. Deprem sonrası birçok esnaf, mühendis, doktor ve iş insanı Malatya’yı terk etti ama buradaki esnafımız tüm zorluklara rağmen mücadele etmeye devam ediyor. Bu şehrin her zaman bekçisi esnaftır” ifadelerini kullandı.

KAYISI ÜRETİMİ VE KUYUMCU ESNAFI

Malatya ekonomisinin temel taşlarından biri olan kayısı üretimi, 12 Nisan’da yaşanan don olayından dolayı ciddi zarar gördü. Kardemir, bu durumun kuyumcu esnafını dolaylı olarak etkilediğini dile getirdi. “Kayısı olmayınca vatandaş altına yönelmiyor. Altın fiyatlarının yüksekliği de kuyumcu esnafımızı ayrıca zorluyor” dedi.

ÇARŞI İNŞAATI VE BELİRSİZLİKLER

Ziyaret sırasında çarşı inşaatı ile ilgili belirsizliklere de değinen Kardemir, devletin süreçte elinden gelen çabayı gösterdiğini ancak yaşanan aksaklıkların esnafı yorduğunu ifade etti. Kardemir, “Çarşı inşaatının birkaç ay içinde teslim edilmesi bekleniyor. Ancak esnafımız, dükkanların işlevsellik açısından yetersiz olduğunu belirtiyor. Bizler, çarşının yeniden kültür merkezi kimliği ile; kuyumcular, balıkçılar, kasaplar, ayakkabıcılar ve diğer meslek gruplarının bir arada bulunduğu şekilde düzenlenmesini istiyoruz. Şehrin en büyük sorunu belirsizliktir ve bu durumun bir an önce sona ermesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

ESNAF MAĞDURİYETİNİ ANLATTI

Kuyumcular Çarşısı Esnaf Başkanı Fatih Kahraman, Kardemir’in ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti. Çarşı esnafı ise yaşadıkları mağduriyetin devam ettiğini vurgulayarak, “İlk depremde iş yerimiz yıkıldı. Bize 500 gün içinde teslim edileceği söylenen yeni iş yerleri için 2,5 yıl geçti ama hala teslim edilmedi. Yetkililerden artık somut adım atmalarını istiyoruz” dedi.