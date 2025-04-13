Malatya Hastanesi’nde Silahlı Kavga Oldu

SİLAHLI KAVGA HASTANE OTOPARKINDA BAŞLADI

Malatya’da, hastane otoparkında başlayan ve acil serviste devam eden bir silahlı çatışmada 1 kişi ateşten, 2 kişi ise darp sonucunda yaralandı. Olay, 01.30 sıralarında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleşti.

GRUPLAR ARASINDAKİ TARTIŞMA KAVGA İLE SONUÇLANDI

Akşam saatlerinde kent merkezinde meydana gelen bir tartışmanın ardından hastane otoparkında karşı karşıya gelen iki grup burada kavga etmeye başladı. Silahların da kullanıldığı bu çatışmada, 1 kişi açılan ateşle yaralanırken, 2 kişi darp sonucunda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi ve yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme çalışmaları devam ediyor.