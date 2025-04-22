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Malatya Mahkemesi, İbra Kararını İptal Etti

MALATYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ÖNEMLİ KARAR

Malatya 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yeni Malatyaspor’un 4 Haziran 2022 tarihinde düzenlediği olağan genel kurulda alınan ibra kararlarını iptal etti. Mahkeme, bu kararların hükümsüz olduğuna hükmetti. 2022/219 Esas sayılı davanın 7’nci celsesi bugün gerçekleştirildi. Duruşmaya, davacı tarafı temsilen Av. Hanifi Kartal ve davalı tarafı temsilen Av. Başak Özüyılmaz katıldı.

DEĞERLENDİRME VE KARAR AŞAMASI

Mahkeme, Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nden gelen müzekkere cevabını ve Malatya Spor Kulübü vekili tarafından sunulan belgeleri değerlendirdi. Duruşmada, aynı zamanda bilirkişi raporu da dikkate alınarak nihai karar açıklandı. Mahkeme, davacının taleplerini haklı bularak, 4 Haziran 2022 tarihinde alınan ibra kararlarının hukuka aykırı olduğuna ve bu nedenle hükümsüz sayılmasına karar verdi.

TEMYİZ HAKKI TANINDI

Kararda ayrıca, gerekçeli hükmün taraflara yazılı olarak tebliğ edileceği bildirildi. Kararın Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna açık olduğu da belirtildi. Taraflara, bu kararı iki hafta içinde temyiz etme hakkı tanındı.

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