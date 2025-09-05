Malatya Mezarlığında Yaralı Bir Şahıs

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Malatya’da meydana gelen olayda, mezarlıkta boynundan yaralı olarak bulunan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Durum, saat 23.00 civarında Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi’ndeki mezarlıkta gelişti. Vatandaşlar, yerde kanlar içinde yatan birini fark ederek hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

YARALANMA DURUMU VE MÜDAHALE

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, tespit ettikleri bilgilere göre, isminin H.D. olduğu öğrenilen şahsın boyun kısmında kesici bir aletle yaralandığını belirledi. H.D.’ye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastaneye sevk edilen şahsın kendi kendini yaralamış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. H.D.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme, detaylı bir şekilde devam ediyor.