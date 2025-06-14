Malatya Minibüs Ücretleri Artıyor

MINİBÜS ÜCRET TARİFESİ ARTIRILIYOR

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce, şehir içindeki minibüs ücretlerinin artırılacağını duyurdu. İnce, deprem sonrası Malatya’da yaşanan zorlukların minibüsçü esnafını olumsuz etkilediğine vurgu yaptı. Deprem sonrası yolcu yoğunluğunun kaybolduğunu ifade eden Başkan İnce, “Depremin üzerinden 2,5 yıl geçti ancak Malatya’nın çarşısı hala inşaat ve şantiye alanı. Bu nedenle yolcu yoğunluğumuzun yüzde 90’ını kaybettik. M ve J plakalı minibüsçü esnafı zararına çalışıyor” dedi.

VATANDAŞLAR İÇİN ÇABALAR DEVAM EDİYOR

İnce, vatandaşların zorlu günlerinde minibüs hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilmeleri için gayret gösterdiklerini belirtti ve “Hiçbir mahallede toplu taşımayı aksatmadık” açıklamasında bulundu. Malatya’nın toplu taşımacılık açısından Türkiye’nin en uygun fiyatlı illerinden biri olduğunu söyleyen İnce, “Elazığ’da minibüs tarifesi 20 TL, Malatya’da ise hala 14 TL. Elazığ 6 ay önce zam yaptı, biz ise henüz yapmadık. Önümüzdeki 1-2 hafta içinde fiyat düzenlemesi yapılacak” ifadeleriyle zam sürecine dair bilgilendirmede bulundu.

YENİ TARİFE TALEBİ GÜNDEME GELİYOR

Zarar durumu hakkında da konuşan İnce, “Bir yolcunun maliyeti bize 33-34 TL. Bu yüzden yeni tarifenin 30 TL olması yönünde talebimiz var. Hem esnaf zarar etmesin hem de vatandaşlarımız ekonomik zorluk yaşamasın diye uygun bir fiyat belirleyeceğiz” dedi. Yeni fiyat tarifesinin Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından belirleneceğinin altını çizen İnce, sürecin takipçisi olduklarını sözlerine ekledi.