Malatya’nın Babacan Mezrası Ziyareti Destek Verildi

ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİ GEREKEN BİR KONU

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Babacan mezrasında hayvan yetiştiriciliği yapan küçükbaş üreticiler, su ve elektrik gibi bazı eksikliklere rağmen üretim faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, bölgeyi ziyaret ederek destek mesajları paylaştı. Yıllardır bu bölgede üretim yapan yetiştiriciler, yaz aylarında hayvanlarını meraya çıkararak doğal koşullarda yetiştiricilik yapma başarısını gösteriyor.

DAHA RAHAT ÜRETİM İÇİN DESTEK GEREKİYOR

Bölgedeki üreticileri ziyaret eden İhsan Akın, üretimin önemine vurgu yaparak, yaylalardaki üreticilerin yanlarında olduklarını ifade etti. Ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, “Burada yıllardır üretim yapan, bu işi gönülden yapan yetiştiricilerimiz var. Tüm zorluklara rağmen üretmeye devam ediyorlar. Bizler de hem sorunları yerinde görmek hem de kendilerini yalnız bırakmamak adına buradayız,” dedi. Akın, “Üreten insanlar her zaman değerlidir. Yetiştiricilerimizin bu bölgelerde daha rahat üretim yapabilmeleri için devletimizin sağladığı desteklerin yanı sıra yerel kurumların da katkıları önemli. Bize birliğimiz olarak her zaman sahadayız ve ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde sorunların çözümü için çalışıyoruz,” şeklinde konuştu.

SORUNLARA RAĞMEN ÜRETİME DEVAM

Yaylada çobanlık yapan İrfan Babacan, yedi yıldır bu bölgede üretim yaptığını söyleyerek, “Kendi hayvanlarımızla geçimimizi sağlıyoruz. Su ve elektrik gibi bazı sıkıntılarımız olsa da üretmeye niyetliyiz. Başkanımız da sağ olsun, bizleri ziyaret etti, moral verdi. İnşallah bu güzel yaylamız daha da canlanır,” şeklinde görüş bildirdi. Bir başka üretici Mehmet Babacan ise aile olarak burada hayvancılık yaptıklarını belirterek, “Şartlar zaman zaman zorlayıcı olabiliyor ama biz üretmeye devam ediyoruz. Elektrik ve su konusunda bazı ihtiyaçlarımız var. Başkanımıza da desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

GELECEK SEZON UMUT VERİYOR

Bu yıl yayla sezonu yağışların bereketiyle iyi başladı. Akın, “Rabbim üreticimizin kazancını bereketli eylesin. İnşallah güzel bir sezon olur,” diyerek umutlarını dile getirdi. Yetiştiricilerin sorunlarının çözülmesi ve desteklenmesi gereken bir konu olduğu, bölgedeki üretim faaliyetlerinin devam etmesi için kritik öneme sahip.