Malatya Öğrencileri, Teknofest’te Birinci Oldu

MALATYALI ÖĞRENCİLERİN BAŞARISI

Malatyalı öğrenciler, katıldıkları TEKNOFEST KKTC’de geliştirdikleri projeyle turizm teknolojileri alanında birinci oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan bilgilendirmeye göre, Malatya Deneyap Atölyesi takımı, bu önemli yarışmada birincilik elde etti.

Malatya Battalgazi Dr. Saadettin Hacıevliyagil İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilimleri öğretmeni Hakan Becer’in danışmanlığında yarışmaya katılan ekip, Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi’nden Arda Tahsin Ürün ve Egemen Çetmen, Malatya Lisesi’nden Fatih Polat ve Elanur Özçelik ile Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Halit Karaca’dan oluşuyor. Bu ekip, Malatya’nın gururu olmayı başardı. Danışman öğretmen Hakan Becer’in rehberliğinde çalışan öğrenciler, daha önce TEKNOFEST 2022 Samsun finallerinde kazandıkları Türkiye birinciliğini tekrar ederek önemli bir başarıya imza attı.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, yapılan açıklamada bu başarının tüm Malatya’nın gururu olduğunu belirtti ve “Gençlerimizin azmi ve vizyonu, geleceğe dair umutlarımızı daha da pekiştiriyor. Kendilerini ve kıymetli danışman öğretmenimiz Hakan Becer’i gönülden tebrik ediyorum. Başarılarının artarak devam edeceğine inancımız tamdır.” ifadelerini kullandı. Bakır, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gençleri desteklemeye ve başarılarını görünür kılmaya devam edeceklerini vurguladı.

YENİ TEKNOLOJİ PROJESİ

Projeleri, otel odalarının temizliği ve toz durumunu ölçmek amacıyla geliştirildi. Bu tür yenilikçi projeler, gelecekteki teknolojik gelişmelere önemli katkılar sağlayabiliyor.