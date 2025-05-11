Malatya Oto Pazarı’nda Satış Durgun

PAZARDAKİ HAREKETLİLİK YETERSİZ

Malatya Açık Oto Pazarı’nda insan hareketliliği gözlemlense de beklenen satış patırtısı gerçekleşmiyor. Pazar günleri sabah erken saatlerde açılan Açık Oto Pazarı’nda satışların durgun olduğu dikkat çekiyor. Bütçelerine uygun bir otomobil bulmak amacıyla sabahın erken saatlerinde pazara gelen vatandaşlar, uzun uzun araçları inceliyor. Araçlarını pazara satmaya getirenler ise fiyat kırmalarına karşın müşteri bulamamaktan yakınıyor. Satıcılar düşen fiyatlara rağmen talep bulamadıklarını belirtiyor, alıcılar da fiyatların daha da düşmesini umuyor.

ALICILAR BEKLEMELİ

Araç almak için pazara gelen Niyazi Şekerci isimli vatandaş, bütçesinin kısıtlı olduğunu ifade ederek, “Bir aydır ikinci el pazarlarını dolaşıyoruz. Fiyatlar düştü diyorlar ama bizlerin alabileceği seviyeye inmedi. Faizler yüksek, kimse nakdini harcamak istemiyor. Ben de biraz daha beklemeyi düşünüyorum” diye konuşuyor.

SATILIK ARAÇLARIN DURUMU

Aracının piyasa değerinin 750 bin lira olduğunu ancak 500 bine kadar indirdiğini belirten satıcı Seyfettin Şahin ise, “Gelen bakıyor, test ediyor ama sonra vazgeçiyor. Herkes biraz daha düşmesini bekliyor ama bu fiyatların altına da biz veremeyiz” sözleriyle durumu özetliyor.