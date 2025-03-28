Malatya Şantiyesinde Çadır Yangını Çıktı

YANGIN OLAYI MALATYA’DA GERÇEKLEŞTİ

Malatya’da bir şantiyede, yemekhane olarak kullanılan çadırda bir yangın meydana geldi. Olay sırasında yaralanan kimse olmaması sevindirici bir durumken, yangın bölgedeki maddi hasara yol açtı. Yangın, akşam saatlerinde Battalgazi Çamurlu Mahallesi’nde gerçekleşti.

İTFAİYEDEN HIZLI MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göre, çadırda çıkan yangın ihbar üzerine hızlıca olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi ve yangın söndürüldü. Yangın sonrası alanla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.