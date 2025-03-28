Haberler

Malatya Şantiyesinde Çadır Yangını Çıktı

YANGIN OLAYI MALATYA’DA GERÇEKLEŞTİ

Malatya’da bir şantiyede, yemekhane olarak kullanılan çadırda bir yangın meydana geldi. Olay sırasında yaralanan kimse olmaması sevindirici bir durumken, yangın bölgedeki maddi hasara yol açtı. Yangın, akşam saatlerinde Battalgazi Çamurlu Mahallesi’nde gerçekleşti.

İTFAİYEDEN HIZLI MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göre, çadırda çıkan yangın ihbar üzerine hızlıca olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi ve yangın söndürüldü. Yangın sonrası alanla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Bodrumspor Fenerbahçe Maçı Canlı Anlatım

Bodrumspor ile Fenerbahçe arasındaki Süper Lig maçı sonucu ve anlık gelişmeler spor severler tarafından merakla takip ediliyor.
Haberler

Kontrolden Çıkan Araç Ters Döndü

Gaziantep'te Oğuzeli havalimanı yolunda bir araç aydınlatma direğine çarparak ters döndü, kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.