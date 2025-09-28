Malatya Şeker Fabrikası 62 Bin Ton Şeker Üretecek

ŞEKER FABRİKASINDAN YÜKSEK HEDEFLER

Bölgedeki öncü şeker üretim tesislerinden biri olan Malatya Şeker Fabrikası, 2025-2026 üretim sezonunda yaklaşık 62 bin ton şeker üretmeyi planlıyor. Malatya Şeker Fabrikası, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinden gelen pancarları kullanarak şeker üretimi gerçekleştiriyor. Ayrıca, fabrikanın toplamda 20 bin ton melas ve 150 bin ton yaş küspe üretimi yapması da bekleniyor.

PANCAR ALIM SÜRECİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, Eylül ayında başlayan pancar alım ve işleme sürecine ilişkin detayları aktardı. Murat, “3 Eylül’de pancar işlemeye başladık. Şu ana kadar çiftçilerimizden 80 bin ton pancar teslim aldık. Hedefimiz, çiftçilerimize yaklaşık 525 bin ton pancar teslim ettirmek ve 500 bin tonunu işlemek. Bu kapsamda 62 bin ton şeker, 20 bin ton melas ve 150 bin ton yaş küspe üretmeyi planlıyoruz. Üretim sezonumuzun yaklaşık 150 gün sürmesi hedefleniyor. Şu an işler yolunda gidiyor” diye belirtti.