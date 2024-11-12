“Malatya Stadyumu, 664 Gün Sonra Açılıyor”

MALATYA STADYUMUNDA TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerin ardından 664 gündür müsabaka düzenlenmeyen Malatya Stadyumu’nda kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları hayata geçiyor. Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, stadyumu müsabaka oynamaya hazır hale getirmek için yoğun bir temizlik faaliyeti yürütüyor.

STADYUMUN ÖNEMİ VURGULANDI

Depremin ardından oldukça zorlu bir süreçten geçtiklerini dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, “Malatya Stadyumu, bu şehir için yalnızca bir spor tesisi değil; aynı zamanda Malatyalılar için ortak bir tutku ve buluşma noktası. Deprem sonrası zorlu bir süreçten geçtik, ancak stadyumun çehresini değiştirmek ve burayı yeniden hayata döndürmek için tüm ekiplerimizle gece gündüz çalışıyoruz. Malatya futboluna yeniden katkı sunmaya hazırlanan stadyum, tüm bakım ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla taraftarlarla buluşacak” şeklinde açıklama yaptı.