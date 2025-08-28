Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Üyeler karlılık kaybetti, teşvikler şart” dedi

ÜYELERİN YAŞADIĞI ZORLUKLAR

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ağustos ayı olağan meclis toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, iş dünyasının karşılaştığı zorluklara dikkat çekti. “Firma karlılığı erimiş, öz kaynakları zayıflamış, yatırım iştahı baskılanmıştır. Geçici desteklerle zaman kazanmak değil, kapsayıcı teşviklerle üretimi yeniden anlamlandırmak zorundayız. İlimizde uygulamada olan 6. bölge teşvikleri var, o da yıl sonunda sona erecek. Depremden büyük yaralar almış ilimiz ekonomisi için bu teşvik şart” dedi.

İŞ DÜNYASININ BEKLENTİLERİ

Başkan Sadıkoğlu, 6. bölge teşviklerinin devamının elzem olduğunu vurguladı. “Gerek sınırlarımızdaki jeopolitik krizler gerek ülkemizdeki ekonomik dalgalanma hepimizi zorlar hale geldi. İş dünyası olarak önümüzü görmek istiyoruz. Devam etmesi için her türlü mücadeleyi gösteriyoruz” mesajını verdi.

DESTEK ÖDEMESİ BEKLENTİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirai don destek ödemeleriyle ilgili yaptığı açıklamayı değerlendiren Sadıkoğlu, “12 Nisan’da yaşadığımız zirai don afetinin üzerinden 130 gün geçti. Bugüne kadar üreticimize herhangi bir ödeme yapılmadı. Cumhurbaşkanımız, 420 bin üreticiye toplamda 23,4 milyar TL destek sağlanacağı bilgisini paylaştı. Ancak ödemelerin TARSİM veya ÇKS kaydı gibi şartlar olmadan tüm üreticilere yapılmasını bekliyoruz” dedi.

ÖN ŞARTSIZ E-VİZE İMKANI

Çin Büyükelçiliği ile yapılan görüşmelere değinen Sadıkoğlu, “Çin’e ön şartsız e-vize imkanı sağlanacağını belirtti. 1 Eylül 2025 tarihi itibarıyla başvurarak bu fırsattan yararlanabilecekler. Üyelerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

ZAFER BAYRAMI VE İNSAN HAKLARI

Başkan Sadıkoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na da vurgu yaparak, “Milletimiz hiçbir zaman esaret içinde yaşamamıştır. Gazze’de 730 gündür yaşanan soykırıma dikkat çekti. 7 Ekim 2023’ten bu yana 60 binin üzerinde Filistinli hayatını kaybetti. Bu yaşananlar tüm insanlığın ayıbıdır” dedi.

Meclis toplantısının ardından gündem maddeleri ele alındı ve geleneksel olarak plaket takdimleri gerçekleştirildi. 25 yılı aşkın süredir Oda üyeliği bulunan ve Malatya’ya değer katan şirket yetkililerine teşekkür plaketi verildi.