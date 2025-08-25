Malatya TSO’da Yerel Kalkınma Toplantısı Yapıldı

YEREL KALKINMA HAMLESİ PROGRAMI TANITILDI

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda Yerel Kalkınma Hamlesi Programı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Malatya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, FKA Malatya Yatırım Destek Ofisi Birim Başkanı İsa Telimen ile TSO üyesi firmaların temsilcileri katıldı. Başkan Sadıkoğlu, toplantının açılışında, “Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ilimiz için önem arz ediyor. Yeni teşvik programının amacı; bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması, yerel potansiyelin harekete geçirilmesi ve yerli üretim kapasitesinin artırılmasıdır” ifadelerini kullandı.

KAYSIDE GÜÇLÜ SANAYİ VURGUSU

Başkan Sadıkoğlu, Malatya’nın kayısı üretim merkezi olarak bilindiğini belirterek, “Zira biz Malatya olarak sadece kayısıyla değil, güçlü sanayi ve üretim altyapımızla da adımızdan söz ettirmek istiyoruz” dedi. Şehrin cazibe merkezi olma hedefinin arkasında yeni yatırımları çekmek ve mevcut yatırımların gelişmesini sağlamak olduğunu dile getirdi. “Yerel Kalkınma Hamlesi Programının bu hedefimize katkı sunacağını umut ediyoruz” şeklinde konuştu.

EKONOMİYİ HAREKETE GEÇİRMEK HEDEFİ

Sadıkoğlu, “Üretim iştahımızı, ihracatımızı ve ilimiz ekonomisini harekete geçirecek olan Yerel Kalkınma Hamlesi Programının ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diyerek programın önemine dikkat çekti. Toplantıda katılımcılar yerel kalkınma için gerçekleştirecekleri adımlar üzerine tartışmalarda bulundu.