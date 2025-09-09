Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2025 verilerini açıkladı. Suç oranlarında ciddi düşüş yaşandı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında büyük başarı. Hırsızlık ve tehdit suçları azaldı. Düzensiz göçte dikkat çekici azalma görüldü. 4 bin 921 aranan kişi yakalandı

GÜVENLİK VE ASAYİŞ VERİLERİ AÇIKLANDI

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2025 yılının Ocak-Ağustos dönemine ait güvenlik ve asayiş verilerini halk ile paylaştı. Terör, düzensiz göç, uyuşturucu, organize suç, kaçakçılık ve asayiş olaylarına dair önemli bilgiler sunan Vali Yavuz, “Malatya genelinde suç oranlarında ciddi düşüşler yaşandı. Şehir daha huzurlu bir kent haline geldi” ifadelerini kullandı.

TERÖR OPERASYONLARI VE TUTUKLAMALAR

Vali Yavuz, yılın ilk sekiz ayında terör örgütlerine karşı toplam 49 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti. Bu operasyonlar sonucunda 56 şüphelinin gözaltına alındığını ve 12 kişinin tutuklandığını ifade eden Yavuz, 2024 yılına göre operasyon sayısının düştüğünü belirterek, “Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor” şeklinde konuştu.

DÜZENSİZ GÖÇTE AZALMA GÖZLEMLENDİ

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamındaki 40 operasyon neticesinde 58 organizatör yakalandı. Bu kişilerden 9’unun tutuklandığını ve 13’ünün adli kontrolle serbest bırakıldığını söyleyen Vali Yavuz, aynı süreçte 420 düzensiz göçmenin yakalandığını, bu sayının 2024’te 598 olduğuna dikkat çekerek, göç baskısında önemli bir düşüş gözlemlendiğini aktardı.

NARKOTİK OPERASYONLARINDA BAŞARI

Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde toplam 1,613 operasyon yapıldığını ifade eden Vali Yavuz, “Bin 895 zanlı gözaltına alındı, 368 kişi tutuklandı.” diye açıklama yaptı. Yapılan operasyonlarla beraber ele geçirilen uyuşturucu maddelerin miktarını da aktaran Yavuz, “Sokak satıcılarına yönelik yoğun baskımız sürecek” ifadelerini kullandı.

ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE

Vali Yavuz, yılın ilk sekiz ayında organize suçlarla ilgili 13 operasyon gerçekleştirildiğini, bu operasyonlarda 106 kişinin gözaltına alındığını ve 68’inin tutuklandığını belirtti. Ayrıca, yapılan bu operasyonlar neticesinde 47 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 10 tüfek, 2 uzun namlulu silah ve 1,159 adet fişek ele geçirildi.

KAÇAKÇILIK OPERASYONLARI

Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde 133 operasyon düzenlendiğini vurgulayan Vali Yavuz, toplamda 155 kişinin gözaltına alındığını ve 3 kişinin tutuklandığını belirtti. Yavuz, “Özellikle kaçak alkol başta olmak üzere birçok ürünle ilgili mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

ASAYİŞ OLAYLARINDA DÜŞÜŞ

2025 yılının ilk sekiz ayında Malatya’da 16,569 asayiş olayının yaşandığını kaydeden Vali Yavuz, 2024’te bu sayının 19,304, 2023’te 16,381, 2022’de ise 18,566 olarak kaydedildiğini aktardı. 2024 yılına göre yüzde 14,1 ve 2022 yılına göre ise yüzde 10,7 oranında bir düşüş yaşandığını iletti.

EVDEN HIRSIZLIK OLAYLARINDA ÖNEMLİ DÜŞÜŞ

Evden hırsızlık olaylarının 2025 yılında 203 gerçekleşmesine dikkat çeken Vali Yavuz,” 2024’te bu sayı 334, 2023’te 979, 2022’de ise 585 idi. 2023 yılına kıyasla yüzde 79,2, 2022 yılına göre ise yüzde 65,3’lük bir düşüş yaşandı.” diye söyledi. Ayrıca konut dokunulmazlığı ihlalinde de önemli bir azalma kaydedildi.

KİŞİLERE KARŞI SUÇLARDA DÜŞÜŞ GÖZLEMLENDİ

Vali Yavuz, 2022 ile 2025’in ilk sekiz ayı arasında hakaret suçlarının yüzde 43,9, tehditlerin yüzde 36,3, kasten öldürmenin yüzde 31,2, kasten yaralamanın yüzde 6,2, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmanın yüzde 66, huzur ve sükun bozmanın yüzde 49,7 ve cinsel tacizin yüzde 19 oranında azaldığını aktardı.

ARANAN ŞAHISLAR YAKALANDI

Hakkında yakalama kararı bulunan 4,921 kişi, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Vali Yavuz, Emniyet ve jandarma birimlerinin siber suçlara yönelik yürüttüğü çalışmalarda ise 3,466 dijital inceleme yapıldığını belirtti.

TRAFFİK GÜVENLİĞİNDE EĞİTİM VE DENETİM

Trafik kazalarını azaltmak amacıyla denetimlerin artırıldığını ifade eden Vali Yavuz, “Denetim önemli ama eğitim olmadan başarı elde edilemez” diyerek bu konunun üzerinde önemle durdu.