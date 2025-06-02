Malatya Valisi Seddar Yavuz, İnşaat Sorunlarını Azaltacaklarını Belirtti

MALATYA’DA İNŞAAT FAALİYETLERİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Malatya Valisi Seddar Yavuz, hafriyat kamyonları ve beton mikserlerinin neden olduğu kazalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şehir merkezinde şu anda yaklaşık 70 bin inşaatın bulunduğunu belirten Yavuz, “Bu kadar inşaatın olduğu bir yerin bütün sorunları sıfırlamanın mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. Ama azaltmak mümkün, arkadaşlarımız gayretle çalışacak ve buradaki olumsuzlukları daha aza indirmek için çalışacağız.” dedi.

HUZUR VE GÜVENİN SAĞLANMASI

Vali Yavuz, düzenlediği basın toplantısında, deprem sonrası kentte huzur ve güvenin sağlanması yönünde çalışmalar yaptıklarını duyurdu. Trafik güvenlik tedbirlerinin artırılacağını dile getirirken, yaklaşan Kurban Bayramı’nın da altını çizerek, “Bayramlar vuslat günleridir, ayrılık ve hüzün günleri olmasın diye elimizden gelen bütün gayreti sahaya yansıtmak istiyoruz.” ifadesini kullandı.

Yavuz, inşaat faaliyetlerinin yoğunluğunun trafik sorunlarına neden olduğunu, çevre yolunun yapımının sürdüğünü belirtti. “Çevre yolunun açılmasıyla birlikte de trafikte de belirgin rahatlama olacağını söyleyebilirim.” diyen Yavuz, çevre yolundaki araçların yüzde 41’inin ağır vasıta olduğunu vurguladı. Bu durumun şehir trafiğini olumsuz etkilediğini belirten Vali Yavuz, “Çevre yolumuz açıldığında özellikle ağır vasıtalı araçların şehir merkezinden geçmediğini düşünürsek şehrimizin trafiğinde de belirgin bir rahatlama olacağını söyleyebilirim.” şeklinde konuştu.