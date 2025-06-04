Malatya Valisi Yavuz Bayram Mesajı Yayınladı

KURBAN BAYRAMI MESAJI YAYIMLANDI

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Yavuz, mesajında Kurban Bayramı’nı karşılamanın getirdiği sevinç ve mutluluğu dile getirdi. Bu özel dönem, milli ve manevi değerleri hatırlatan bir zaman dilimi olduğunu belirtti.

BAYRAMIN ANLAMINA VURGU YAPILDI

Yavuz, “Bayramlar, bizi biz yapan değerlere sarıldığımız, hoşgörü, sevgi ve saygının hayatımıza yön verdiği özel günlerdir” şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca, Kurban Bayramı’nın millet olma bilincimizi güçlendiren ve milli ile manevi değerlerimizi hatırlatan özel bir zaman dilimi olduğunu da ifade etti.

KUTLAMA VE İYİ DİLEKLER

Vali Yavuz, “Başta kıymetli Malatyalı hemşerilerim olmak üzere, milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, bayramın ülkemize sağlık, huzur, barış ve refah getirmesini temenni ediyorum” diyerek, nice bayramlara sağlık, huzur ve kardeşlik içinde erişilmesini diledi.