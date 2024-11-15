Malatya ve Rize’de Sırasıyla Depremler!

DEPREM MALATYA’DA MEYDANA GELDİ

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.46’da 4.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bu deprem, çevre illerden de hissedildi. Depremin merkez üssü Doğanşehir olarak tespit edilirken, derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi. Doğanşehir ve çevresindeki ilçelerde kısa süreli bir panik yaşandı; ancak depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum kaydedilmedi.

RİZE’DE İKİNCİ DEPREM

Malatya’daki depremin ardından Rize’nin Hemşin ilçesinde saat 12.02’de 4.7 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Rize’deki bu deprem sonrası AFAD’dan yapılan açıklamada, “Rize ilimizin Hemşin ilçesinde saat 12.02’de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” denildi. Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar ise, “Büyük bir deprem oldu. Herhangi bir olumsuz durum olup olmadığını araştırıyoruz. Şu ana kadar bize ulaşan bir şey olmadı” açıklaması yaptı.

BİLGİLENDİRME İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya Doğanşehir’de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak, “AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” şeklinde bilgi verdi.