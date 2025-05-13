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Malatya’ya 40 Yeni Hekim Atandı

SAĞLIK BAKANLIĞI YENİ HEKİMLERİ ATADI

Malatya’ya Sağlık Bakanlığının 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası çerçevesinde 40 yeni hekim atandı. Malatya İl Sağlık Müdürü Cezmi Karaca, yaptığı açıklamada ataması gerçekleştirilen hekimlerin görevlerinin hayırlı olmasını diledi.

HEKİMLER, HİZMET KALİTESİNİ ARTIRACAK

Karaca, atanan hekimlerin vatandaşların daha erişilebilir ve kaliteli sağlık hizmetleri almasını sağlayacağını ifade etti. Atama yapılan sağlık kurumları arasında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Battalgazi Devlet Hastanesi ve Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi gibi önemli tesislerin yer aldığını belirtti. “Branşlar arasında çocuk sağlığı, kadın hastalıkları, göğüs hastalıkları ve anesteziyoloji gibi kritik alanlar bulunuyor,” diyen Karaca, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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