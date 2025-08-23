Haberler

Malatya’ya Bağlı Yazıhan’da Yangın Çıktı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde çıkan anız yangını, akşam saatlerinde Bereketli Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlerin alevlenmesi, bölgede paniğe yol açtı. Yangın, kısa sürede geniş bir alana yayılmaya başlayarak çevredeki insanları endişelendirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Alevlerin hızla büyüdüğünü gören çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bu ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Yangın, ekiplerin uzun süren çabalarıyla kontrol altına alındı ve söndürüldü.

ÖNEMLİ

Haberler

Feribotta intihar girişimi kurtarıldı

Eskihisar seferinde bir kadın intihar girişiminde bulunurken, başka bir yolcu onu kurtararak suya atladı. Olayın anı cep telefonuyla kaydedildi.
Haberler

Balıkesir’de Ceset Bulundu, Halit Yukay’ı

Marmara Adası açıklarında, iş adamı Halit Yukay'a ait olduğu sanılan bir cesed bulunarak çıkarılma işlemleri başladı. Olayla bağlantılı bir gemi kaptanı ise gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.