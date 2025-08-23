Malatya’ya Bağlı Yazıhan’da Yangın Çıktı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde çıkan anız yangını, akşam saatlerinde Bereketli Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlerin alevlenmesi, bölgede paniğe yol açtı. Yangın, kısa sürede geniş bir alana yayılmaya başlayarak çevredeki insanları endişelendirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Alevlerin hızla büyüdüğünü gören çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bu ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Yangın, ekiplerin uzun süren çabalarıyla kontrol altına alındı ve söndürüldü.