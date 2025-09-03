MALATYA Yeşilyurtspor 5-0 Kazandı

MAÇTAN DETAYLAR

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur mücadelesinde Malatya Yeşilyurtspor, Yeni Malatyaspor’u 5-0 mağlup ederek üst tura yükseldi. Karşılaşma, Yeni Malatya Stadyumu’nda gerçekleştirildi ve hakem üçlüsü Kadir Demir, Muhammet Mahmut Delimazı ile Hüseyin Sağlık tarafından yönetildi.

İLK YARIDA FARKLI ÜSTÜNLÜK

Maça etkili başlayan Yeşilyurtspor, 8. dakikada Muhammed Öztürk’ün kaydettiği golle öne geçti. 13. dakikada Mustafa Yılmaz, skoru ikiye çıkarırken, 45+2’de bir kez daha sahneye çıkan Muhammed Öztürk, ilk yarının skorunu belirleyerek durumu 3-0’a getirdi.

İKİNCİ YARIDA DA ETKİLİ OYNADILAR

İkinci yarıya da hızlı başlayan Yeşilyurtspor, 53. dakikada Mert Göze ile skoru 4-0’a taşıdı. Karşılaşmanın 80. dakikasında Berkay Emre Sarısu’nun attığı golle fark beşe çıktı. Sonuç olarak, Malatya Yeşilyurtspor, mücadeleyi 5-0 galip tamamlayarak Ziraat Türkiye Kupası’nda adını 2. tura yazdırdı.