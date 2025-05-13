Malatya Zirai Don Sorununa Dikkat Çekti

AFETİN ETKİLERİ HENÜZ GİDERİLMEDİ

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Sadıkoğlu, nisan ayında yaşanan zirai don afetinin üstünden bir ay geçtiğini hatırlatıyor. Bu desteklerin yalnızca kayısı üretimini değil, şehrin geleceğini de yakından etkilediğini ve verilmeye başlanmazsa “Üreticimiz borcunu ödemek için evini, bahçesini, traktörünü satmak zorunda kalacak. Binlerce esnaf iflas edecek, işsizlik artacak” dedi. Nisan ayında yaşanan zirai don felaketinin ardından hasar tespitinin henüz yapılmaması ve desteklerin belirsizliği üzerine düşüncelerini paylaşan Sadıkoğlu, “Malatya’da yaklaşık 50 bin aileyi doğrudan, şehrin tamamını da dolaylı yoldan etkileyen kayısının zirai dondan zarar gördüğü 12 Nisan’ın üzerinden tam 1 ay geçti. Üreticimiz başta olmak üzere esnafımız ve ihracatçı sanayicimiz atılacak adımları ve destekleri merakla bekliyor” dedi.

Sadıkoğlu, üreticinin esnafa olan borcunu nasıl ödeyeceği konusunda endişelerin arttığını belirtiyor. Zirai ilaç, çadır ve branda gibi ihtiyaçlara yönelik binlerce esnafın bu sezon iş daralması yaşayacağını dile getiriyor. İhracatçı üyelerin istihdam ettiği yaklaşık 8 bin çalışanın maaşlarını ödeyebilme kaygısı içinde olduğunu söyleyerek, “Tarım Bakanlığımız başta olmak üzere, TARSİM ve diğer kurumlar tespitlerini bir an evvel tamamlamalı” ifadesini kullanıyor. TBMM’de tüm siyasi partilerin katılımıyla kurulan Zirai Don Meclis Araştırma Komisyonu’nun ilk toplantısını 14 Mayıs Çarşamba günü yapacağını hatırlatarak, “İlk toplantısını zirai dondan bir ay sonra yapacak olan komisyon, çalışmalarını ne zaman tamamlayacak ve destekler ne zaman belli olacak?” diye soruyor.

KAPSAMLI DESTEK PAKETİ GEREĞİ

Sadıkoğlu, bu durumda kapsamlı bir destek paketi açıklanmazsa üreticinin borcunu ödemek için evini, bahçesini veya traktörünü satmak zorunda kalacağından endişe ettiğini belirtiyor. “Faizsiz kredi desteği sunulmazsa binlerce esnaf iflas edecek” ifadesini kullanan Sadıkoğlu, personel destekleri verilmezse binlerce kişinin işsiz kalacağı uyarısında bulunuyor. Bu desteklerin sadece kayısıyı değil, şehrin geleceğini de ilgilendirdiğine vurguda bulunarak, “Buradan yetkililere sesleniyorum; içinde bulunduğumuz durum sadece ekonomik bir konu değil, aynı zamanda vicdani bir meseledir” diyor.

Sadıkoğlu, “Sonraki hasada yaklaşık 1,5 yıl var. Bu sezonun borçları varken, yeniden gübre, ilaç, mazot, işçilik maliyetleri ile çiftçimizin baş etmesi mümkün değil” şeklinde konuşarak, üreticilere maddi destek sağlanması gerektiğini belirtiyor. “2 yıl geri ödemesiz sıfır faizli krediler verilmelidir” diye eklerken, tarımsal borçların en az 2 yıl ertelenmesi gerektiğini düşünüyor. Ayrıca, “BAĞKUR ödemeleri ertelenmelidir. TARSİM tarafından ödemeler bir an evvel yapılmalıdır” ifadesiyle taleplerini yinelemiş oluyor.

DEPREM SONRASI YAŞANAN İKİNCİ BÜYÜK AFET

Zirai don felaketinin Malatya gibi depremle sarsılan illerde ikinci büyük afeti yarattığını hatırlatan Sadıkoğlu, “Bölgemiz henüz depremin yaralarını saramamışken, daha derin bir yara aldı. Bu nedenle ilimiz için daha fazla kaynak ve özel destek sunulmalıdır” diye ekliyor.