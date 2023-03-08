Malatya’da 5 katlı bina çöktü

7.7’lik depremle sarsılan Malatya’da ağır hasarlı olduğu belirlenen 5 katlı binanın çökmesi sonrası ekipler enkaz altında biri olup olmadığını anlamak için çalışma başlattı.

Malatya’da ağır hasarlı bir bina kendiliğinden çöktü. Enkazda kimsenin olup olmadığına bakılıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasar gören illerden olan Malatya’da Mustafapaşa Mahallesi’ndeki ağır hasarlı olarak tespit edilen 5 katlı apartman bir anda çöktü.

Binanın çöktüğünü gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen görevliler bölgede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de enkaz altında arama-kurtarma çalışması başlattı.

Enkazda kalan olup olmadığı kontrol ediliyor.