Malatya’da 5,6 büyüklüğünde deprem

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen depremle ilgili AFAD ve Kandilli’den açıklama geldi.
AFAD’dan son dakika deprem açıklaması geldi. Saat 12.04’te merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Malatya Yeşilyurt’ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çevre illerde de hissedilen deprem, 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin ardından ise hasarlı boş binanın yıkıldığı bildirildi.
AFAD BAŞKANI SEZER’DEN AÇIKLAMA
AFAD başkanı Yunus Sezer, deprem sonraki ekiplerin teyakkuzda olduğunu ifade etti.
Sezer, “Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.” dedi.