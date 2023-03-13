Malatya’da art arda depremler

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 ve 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Malatya’nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,7 ve 4,5 büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD ve Kandilli’den açıklama geldi.

Malatya’nın Pütürge ilçesinde saat 04.34’te meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 05.13’te de 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya’nın Pütürge ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.