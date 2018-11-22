Malatya’da feci kaza: 7 ölü, 15 yaralı

Malatya’nın Darende ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Devrilen midibüsün içinde bulunan 7 kişi yaşamını yitirirken, 15 kişi de yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 AFA 667 plakalı midibüs, Darende-Malatya kara yolu Bağlarbaşı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 7 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi ile UMKE görevlileri sevk edildi.

Öte yandan, araçta İstanbul’dan Malatya’ya gönderilen cenaze ile yakınlarının bulunduğu öğrenildi.

MİLLİYET