Malatya’da korkutan deprem

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD ve Kandilli’den açıklama geldi.

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya Valisi Hulusi Şahin, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karesi ilçesinde saat 22.04’te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 15,05 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

“Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık”

Malatya Valisi Hulusi Şahin, bölgede tarama faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, “Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık” dedi.

Hekimhan Kaymakamı Muhammet Öztaş ise deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi.

Öztaş, depremin Malatya-Sivas sınırında meydana geldiğini anlatarak, “Şu an ilgili ekiplerle, bölgedeki köylerle irtibata geçtik. Herhangi bir sıkıntı yok” diye konuştu.