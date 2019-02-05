Malatya’da korkutan deprem

Malatya Hekimhan’da 4,2 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nden açıklama geldi.

Depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, bölgede yaşayan vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu.

İşte, 5 Şubat tarihli son depremler;

08:17:59 38.7877 38.0727 5.0 -.- 4.0 4.2 YAGCA-HEKIMHAN (MALATYA) REVIZE01 (08:18:00)

07:28:10 35.8153 33.7785 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

06:03:59 39.0925 26.6710 7.2 -.- 1.6 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)

05:42:39 39.3860 41.0778 7.7 -.- 1.3 -.- MOLLASAKIR-KARLIOVA (BINGOL)

05:37:05 38.5142 26.4782 5.0 -.- 1.9 -.- YAYLAKOY-KARABURUN (IZMIR)

04:03:26 36.9603 27.4835 7.0 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

02:44:11 40.4445 33.4220 5.0 -.- 1.9 -.- MARTKOY-SABANOZU (CANKIRI)

TRT