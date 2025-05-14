Malatyalı Çiftçiye Destek Şarttır

CHP MİLLETVEKİLİ AĞBABA’DAN ÇİFTÇİLERİN ZOR DURUMUNA DİKKAT ÇEŞİ

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, çiftçilerin mevcut durumuyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Ağbaba, “16-17 ay boyunca Malatyalı çiftçi para kazanamayacak. Sadece bu yıl ürünü yanmadı, önümüzdeki yılın da ürünü yanıyor. Önümüzdeki yıl da kayısı tutmayacak, ceviz tutmayacak” dedi. Çiftçilerin bir dönüm masrafının 10 bin lira olduğunu belirten Ağbaba, devletin bu masrafı desteklemesi gerektiğini vurguladı. “Kayısı tutsa da aynı masraf yapılıyor, tutmasa da. Aynı ilaç, aynı gübre, aynı mazot, aynı sulamayı yapmak zorundasınız. Dolayısıyla bizim masrafımız sadece bugün değil, önümüzdeki dönem de masraf olacak” ifadelerini kullandı.

Ağbaba, TBMM Genel Kurulu’nda Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı konuşmasında, geçtiğimiz ay meydana gelen don felaketinin ardından Malatya’nın durumunu ele aldı. “Malatya bu felaketten yüzde yüz oranında tarım ürünlerini kaybeden il oldu. Sert çekirdekli bir tane meyvemiz yok. Kayısı, badem, kiraz, elma, ceviz ne varsa yandı bitti” şeklinde konuştu. 6 Şubat depremine atıfta bulunan Ağbaba, “Malatya’da büyük bir psikolojik sorunla karşı karşıyayız. İnsanlar belirsizlik içinde ne olacağını bekliyor” dedi.

ÇİFTÇİLERİN BORÇLARI VE DESTEK TALEPLERİ

Ağbaba, Malatyalı çiftçilerin karşılaştığı zorlukların giderilmesi için bazı önerilerde bulundu. Çiftçilerin borçlarının bir yıl vadesiz ertelenmesi gerektiğini ve devletin dönüm başına koşulsuz destek vermesi gerektiğini belirtti. “Tarım Kredi ve Ziraat Bankasına olan borçların mutlaka bir yıl vadesiz olarak ertelenmesi gerekiyor. Sadece bunlara değil, özel bankalara da borçlar mutlaka ertelenmeli” ifadelerini kullandı.

Ağbaba ayrıca, TARSİM’in primlerinin yüksek olduğunu, bu yüzden çiftçilerin yalnızca yüzde 15’inin sigorta ödeyebildiğini vurguladı. “Bu TARSİM’in çiftçinin ulaşabileceği bir düzenleme yapılmalı. Çiftçinin sulama borcu da ertelenmeli” şeklinde sözlerini tamamladı. Çiftçiler için sağlıklı bir geleceğin temin edilmesi gerektiğinin altını çizen Ağbaba, “Devletin dönüm başına desteği yoksa Malatya’nın hayatta kalması mümkün değil” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.