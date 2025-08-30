Malazgirt’te 30 Ağustos Bayramı Kutlandı

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI

Muş’un Malazgirt ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Program, Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasıyla başladı. Sonrasında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören, günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmalarla devam etti ve çelenk koyma bölümüyle sona erdi.

TEBRİKLER KABUL EDİLDİ

Çelenk koyma töreninin ardından Malazgirt Kaymakamlık makamında, Kaymakam Göksu Bayram, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Okan Sever ve Malazgirt Cumhuriyet Savcısı Muhammed Fatih Vural, tebrikleri kabul ettiler.