Malazgirt’te BİLSEM Projeleri Sergilendi

PROJELER SERGİLENDİ

Muş’un Malazgirt ilçesindeki Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, yıl boyunca geliştirdikleri projeleri sergiledi. Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ve beraberindeki heyet, merkezin bahçesinde düzenlenen sergiyi gezerek projeleri inceledi. Projeler hakkında öğrenci ve öğretmenlerinden bilgi alan Bayram, öğrencilerin yaratıcılığını takdir ettiğini ifade etti. Bayram, “Genç yeteneklerimizin ortaya koyduğu projeler, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Hepsini gönülden kutluyorum. Çok güzel projeler hazırlanmış.” dedi.

EĞİTİMİN BAŞARISI VURGULANDI

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek de konuya ilişkin düşüncelerini paylaştı. Tek, “Bu başarılar, ilçemizdeki eğitimin geldiği noktayı gösteriyor. Öğrencilerimizin azmi, öğretmenlerimizin özverisiyle birleşince ortaya çok kıymetli işler çıkıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

SERGİDE YER ALAN ÇALIŞMALAR

Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergide katılımcılar, robotik, el sanatları ve görsel tasarım çalışmalarını inceleme fırsatı buldu. Programa, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram’ın eşi Nebahat Elif Bayram ile birlikte kurum amirleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.