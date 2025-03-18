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Malazgirt’te Çanakkale Zaferi İçin Tören Düzenlendi

MALAZGİRT’TDE KUTLAMA TÖRENİ

Muş’un Malazgirt ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yıldönümü dolayısıyla bir tören gerçekleştirildi. Tören, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk büstüne çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra etkinlik Malazgirt Kültür Merkezi’nin konferans salonunda devam etti.

Malazgirt Süphan Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Şehitler için yapılan duaların ardından, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapıldı ve ardından çeşitli şiirler okundu. Etkinliğin sonunda, öğrenciler programa katılan konuklar tarafından ayakta alkışlandı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Ayrıca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi dolayısıyla düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında başarılı olan öğrencilere ödülleri takdim edildi. Bu özel etkinlik, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

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