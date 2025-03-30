Malazgirt’te Coşkulu Ramazan Bayramı Kutlaması

RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI COŞKUYLA KILINDI

Muş’un Malazgirt ilçesinde Ramazan Bayramı namazı büyük bir coşkuyla ve yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinde camilere akın eden vatandaşlar, manevi atmosfer içerisinde saf oluşturarak namazlarını eda etti. İlçenin en büyük camilerinden biri olan Merkez Camisi’nde bir araya gelen cemaat, huşu içinde namaz kıldıktan sonra ellerini semaya açarak dua etti.

VATANDAŞLAR BAYRAM SEVİNCİNİ PAYLAŞTI

Namazin ardından bayramlaşan vatandaşlar, bu mübarek günde birlik ve beraberliğin simgesi olarak kucaklaşarak bayram sevincini paylaştı. Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram da, cemaate katılarak vatandaşlarla birlikte bayram namazını kıldı. Kaymakam Bayram, namazın ardından vatandaşların bayramını tebrik ederek, bayramların “birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştiren önemli günler” olduğunu vurguladı.

MEZARLIK ZİYARETİ YAPILDI

Cami çıkışında gerçekleşen bayramlaşmanın ardından vatandaşlar, mezarlık ziyaretine giderek dua etti. Bu önemli gün, toplumsal dayanışmanın ve manevi duyguların yeniden canlandığı bir an olarak kaydedildi.