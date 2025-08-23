Malazgirt’te Fener Alayı Düzenlendi

MALAZGİRT ZAFERİ’NİN 954. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİĞİ

Muş’un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde büyük bir fener alayı gerçekleştirildi. Malazgirt Kaymakamlığı önünde toplanan kalabalık, metrelerce uzun Türk Bayrağı ve meşaleler eşliğinde yürüyüşe başladı. Jandarma Atlı Birliği, atlı okçuluk ekibi ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde görevli motosikletli polislerin de katıldığı bu yürüyüş, 15 Temmuz Meydanı’nda sona erdi.

VALİ ÇAKIR’DAN ANLAMLI AÇIKLAMALAR

Coşkulu bir atmosferde gerçekleşen yürüyüşün ardından Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt halkıyla bu anlamlı etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Malazgirt halkının misafirperverliğine vurgu yapan Çakır, “İnşallah salı günü coşkulu bir kalabalıkla Sayın Cumhurbaşkanımızı etkinlik alanında karşılayacağız. Ben şimdiden tüm hemşerilerimizi davet ediyorum. Öncelikle Malazgirtli hemşerilerimin etkinlik alanını doldurmalarını bekliyorum. Önceki yıllarda bunu fazlasıyla gösterdiniz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın, bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Şanlı Malazgirt Zaferi’mizin yıl dönümünü hep birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

MOTOSİKLETLİ POLİSLERDEN GÖSTERİ

Etkinlikte, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli polislerin sergilediği gösteri, katılımcılar tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı. Programa ayrıca AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Okçular Vakfı Genel Sekreteri Ali İhsan Öz, Vali Çakır’ın eşi Bahar Çakır ile protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve ilçe sakinleri katılım gösterdi.