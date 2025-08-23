Malazgirt’te Fener Alayı Düzenlendi

MALAZGİRT ZAFERİ’NİN HEYECANI

Muş’un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde büyük bir fener alayı düzenlendi. Malazgirt Kaymakamlığı önünde bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşalelerle 15 Temmuz Meydanı’na yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe Muş Valisi Avni Çakır, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Okçular Vakfı Genel Sekreteri Ali İhsan Öz, il ve ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, askeri erkan ve binlerce vatandaş katıldı. Fener alayına, Okçular Vakfı’nın atlı okçuluk ekibi, Van Jandarma atlı ekibi ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus ekipleri de eşlik etti.

VALİ ÇAKIR’DAN ANLAMLI MESAJLAR

Yürüyüşün ardından bir konuşma yapan Vali Çakır, Malazgirt halkıyla bu anlamlı etkinliği gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Vali Çakır, “Çok değerli Malazgirt halkı ve kıymetli misafirlerimiz, Malazgirt her daim misafirlerini baş tacı yapmıştır. İnşallah salı günü de Sayın Cumhurbaşkanımızı coşkulu bir kalabalıkla karşılayacağız. Tüm hemşehrilerimi Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’ndaki programa davet ediyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın, bozmaya çalışanlara da fırsat vermesin” dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malazgirt’te önemli mesajlar vereceğini de belirtti.

YUNUS POLİSİ GÖSTERİSİYLE GECEYE RENK KATTI

Fener alayının ardından, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus ekipleri, Malazgirt Otoparkı’nda gerçekleştirdikleri motosiklet gösterileriyle etkinliği taçlandırdı. Zorlu hareketleriyle izleyicileri hayran bırakan Yunuslar, vatandaşlardan yoğun alkış aldı. Gösterinin ardından Vali Çakır, ekibi tebrik ederek başarılarını kutladı.