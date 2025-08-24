Malazgirt’te Hava Gösterileri İlgi Çekti

HELİKOPTER GÖSTERİLERİ İLGİ GÖRDÜ

Muş’un Malazgirt ilçesinde gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı helikopterlerin yaptığı hava gösterileri büyük beğeni topladı. Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nda devam eden kutlamalarda, jandarma helikopterleri “Çelik Kanatlar” ve “Üzüm Salkımı” manevraları sergiledi. Gösteriler, etkinlik alanındaki vatandaşlara coşkulu anlar yaşattı.

ETKİNLİKLERDEN DUYGULARLA DOLU ANLAR

Gösterileri dikkatle izleyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla anları kaydetti. Malazgirt zaferinin yıl dönümünde hem gurur hem de heyecan duygusunu bir arada yaşadı. Aydın’dan gelen katılımcılardan Duygu Başak, “Aslen Malazgirtliyiz. Malazgirt etkinlikleri bizleri çok etkiledi. Bu son 4 yıldır çok güzel etkinlikler oluyor. Çelik Kanatlar gösterisini çok beğendik. Gösteri bizleri mest etti. Harika ötesi bir şeydi. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı.

KATILIMCILAR KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİNİ PAYLAŞTI

Etkinlik alanında dolaşarak farklı stantları ziyaret etme fırsatı bulan Seher Başak ise, “Ailemle birlikte Aydın’dan geldik. Farklı stantları ziyaret ettik. Birçok şehir burada stant açmıştı, hepsini gezdik, kültürümüzü öğrendik. Herkesi Malazgirt’e bekleriz” şeklinde görüşlerini belirtti.