Malazgirt’te İsmail Altunsaray Konseri

MALAZGİRT ZAFERİ ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Muş’un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü kutlamalarında ünlü halk müziği sanatçısı İsmail Altunsaray, hayranlarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikler, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’ndaki kutlama alanında yoğun bir katılımla gerçekleştiriliyor.

İSMAİL ALTUNSARAY’DAN UNUTULMAZ BİR GECE

Etkinliğin ikinci gününde akşam saatlerinde sahneye çıkan İsmail Altunsaray, sevilen türküleriyle vatandaşlara keyifli bir gece sundu. Malazgirtliler, konsere büyük ilgi göstererek türkülere hep bir ağızdan eşlik etti. Konser, Malazgirt Zaferi etkinliklerinin ikinci gününü başarıyla tamamladı.

Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Ödülleri Verildi

Çanakkale Zafer Kupası etabında düzenlenen 6. Uluslararası Yat Yarışları ödül töreni, protokol üyeleri ve sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi. Tarihi anlar yaşandı.
Sındırgı’da 4,8 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Sındırgı'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.

