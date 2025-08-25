Malazgirt’te Özel Puta Koşusu Yapıldı

MALAZGİRT’TE ZAFERİ KUTLAMA ETKİNLİKLERİ

Malazgirt’te, 954. yıl dönümü anısına düzenlenen açık hava özel puta koşusu Türkiye finalleri, 31 şehirden 217 sporcunun katılımıyla hayata geçti. Türkiye’nin Muş iline bağlı Malazgirt ilçesinde gerçekleştirilen 954. Yıl Sultan Alparslan Açık Hava Özel Puta Koşusu, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nda yapılan finallere katılım oldukça yoğundu. Sporcular farklı kategorilerde kıyasıya mücadele ederken etkinlik, vatandaşların yoğun ilgisiyle renklendi.

SAVUNMA SANATLARI VE SPORUN BİRARADA OLDUĞU GÜN

Bursa’dan gelen geleneksel okçuluk antrenörü Bülent Özer, etkinlikte bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bursa’dan geliyorum. 954. yıl dönümünü kutladığımız bu organizasyonda, buranın fethedilerek Anadolu’nun İslam toprağı olmasına vesile olunmasını anmak için buradayız. Ruhlar şad olsun. Kazanmak ya da kaybetmek önemli değil; önemli olan bugün burada olmaktı. Biz de buradayız ve keyfini çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.

KULAKLARIMIZDA ECDADIMIZIN SESİ

Yarışmanın koordinatörlüğünü üstlenen Hüseyin Çalışkan, Malazgirt Anma 954. Yıl etkinlikleri kapsamında Okçular Vakfı olarak düzenledikleri yarışmaya dair şu bilgileri verdi: “Sultan Alparslan anısına bir yarışma düzenledik. 31 şehirden 217 katılımcının yer aldığı organizasyonda, resmi antrenman ve sıralama atışlarının ardından bugün finalleri gerçekleştirdik. İlk 8’e kalan sporcularımız final atışlarını yapacak ve programımızı ödül töreni ile sonlandıracağız. Malazgirt bizim için çok önemli topraklar. Çünkü 954 yıl önce ecdadımız burada Anadolu’nun kapılarını açtı. Biz de Sultan Alparslan’ın torunları olarak elimizde ok ve yayla o günleri yad etmeye çalışıyoruz.”