Malazgirt’te Silah ve Mühimmat Operasyonu Yapıldı

MALAZGİRT’TE YASA DIŞI SİLAH TİCARETİ OPERASYONU

Muş’un Malazgirt ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, silah ve mühimmat ele geçirildi. Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticaretine dair yürütülen çalışmalar hedef alınarak belirlenen adreslere baskın yaptı.

BASKINDA ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR

Gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda, 7 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet av tüfeği ve 2 adet seyyar kalaşnikof dipçiği tespit edildi. Bunun yanı sıra, 103 kutu içerisinde 9 mm çapında dolu fişek ile tabanca şarjörlerine takılı şekilde 13 adet 7.65 mm ve 2 adet 9 mm fişek ortaya çıktı. Ek olarak, güvenlik güçleri tarafından 4 adet demir parmakkılıç (musta) da ele alındı ve incelemeye gönderildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildikleri mahkemece tutuklandılar. Bu operasyon, bölgedeki yasa dışı silah ticaretine darbe vurmayı hedefliyor.