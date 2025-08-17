Malazgirt Zaferi Coşkuyla Kutlanıyor

MALAZGİRT ZAFERİ’NİN KUTLAMALARI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Muş’un Malazgirt ve Bitlis’in Ahlat ilçelerinde, Türkler tarafından tarihin akışını değiştiren Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümünün coşkuyla kutlanması amacıyla etkinlik hazırlıkları devam ediyor. Malazgirt ilçesinde 26 Ağustos’ta yapılacak etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halka hitap etmesi bekleniyor. Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nda yapılan hazırlıklar kapsamında gölgelendirme sistemi, serinletme alanları, han otağı ve tematik çadırlar kurulmuş durumda. Peyzaj çalışmaları da tamamlanma aşamasına geldi. Ahlat’taki etkinlik alanında ise Sultan Alparslan Otağı’nın bulunduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi’nde çalışmalar sürüyor.

ETKİNLİKLERİN İÇERİĞİ VE TARİHİ

Etkinlikler 22 Ağustos’ta başlayacak ve atlı okçuluk, atlı cirit, kökbörü, atlı savaş sanatları, atlı akrobasi gibi birçok alanda gösteriler olacak. Ayrıca, el sanatları çarşısı, ok ve yay atölyesi, yöresel ürün stantları ve oyun alanları da kurulacak. Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü kutlamalarına ülke genelinden katılım bekleniyor. Muş Valisi Avni Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nda tüm hazırlıkların devam ettiğini vurguladı. Çakır, “1071’de Sultan Alparslan’ın açtığı kapı, bizlere ebedi vatanımızı armağan etmiştir. Şenliklerimiz, zengin içerikli programlarla vatandaşlarımızı Malazgirt ruhuyla buluşturacak” dedi.

BİTLİS VALİSİ’NDEN AÇIKLAMALAR

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, bu yıl gerçekleşecek kutlamaların heyecanını ifade ederek, Ahlat ve Malazgirt’teki hazırlıkların büyük oranda tamamlandığını belirtti. Karakaya, “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, bakanların katılımıyla bu program anlamlı olacak. Manevi yönü çok ön planda olan bir etkinlik” diye konuştu. Gençlerin Malazgirt ve Çanakkale ruhuyla yetişmesine önem verdiklerini anlatan Karakaya, “Hazırlıkları büyük oranda tamamladık” ifadelerini kullandı. Ayrıca, etkinlik alanında birçok kurumun tanıtım yapacağını ve Ahlatlı ile Bitlisli esnafın vatandaşlara hizmet vereceğini dile getirdi.

ETKİNLİKLERİN ÖNEMİ

Karakaya, “Bu etkinlikler, Malazgirt ruhunun gençlerimize anlatılması açısından adeta tarihin somutlaşmış bir manzumesi olacak” ifadelerini kullandı. Ülkemizde bu ruhun hakim olduğu güzel bir dönem için bu etkinliklerin önemli katkı sağlayacağını belirten Karakaya, etkinlik alanında güvenlik, hizmet ve diğer ihtiyaçlarla ilgili hazırlığın sürdüğünü vurguladı. Çadırlarda çeşitli kurumlar ve sivil toplum kuruluşları tanıtım yapacakken, Han Çadırı ise devlet büyükleri için ayrı bir alan olarak kurulmuş durumda.