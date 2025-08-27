Malazgirt Zaferi Gururla Anıldı. Aile Ve Sosyal Hizmetler Katıldı. Hüsna Teyze Dualarıyla Anlam Katkı Sağladı. Geçmişi Unutmamalıyız, Geleceği Gözetmeliyiz

MALAZGİRT ZAFERİ’NİN ANILDIĞI ETKİNLİK

Erzurum Valiliği öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, Malazgirt’te ecdadın bizlere emanet ettiği kutlu topraklarda Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü, büyük bir gururla ve dualarla kutlandı. Etkinliğe katılan 83 yaşındaki Hüsna Turan Teyze, zafer ruhunu yansıtan dualarıyla programa anlam kattı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de personeliyle birlikte bu programa katılım gösterdi. İl Müdürlüğü personeli, vatandaşlarla birlikte tarihi ruhu yaşarken, zaferin mirasını gelecek nesillere aktarmanın önemine vurgu yaptı.

GELECEĞE MİRAS BIRAKMAK

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, program sonrası yaptığı açıklamada, “Malazgirt Zaferi, bu topraklarda var oluşumuzun en önemli dönüm noktalarından biridir” diyerek, “Bu ruhun canlı tutulması, sadece geçmişi anmak değil, aynı zamanda geleceğe güvenle bakabilmek için de büyük önem taşımaktadır. İl Müdürlüğü olarak personelimizle birlikte katılım sağladık; hem büyüklerimizin dualarını yaşatıyor hem de genç nesillere bu tarihi mirası aktarmayı görev biliyoruz” dedi.

DUA VE BİRLİK MESAJI

Etkinlikte duygularını paylaşan 83 yaşındaki Hüsna Turan Teyze, “Bu topraklar için nice şehitler verildi. Bizim görevimiz, onların ruhlarına dua etmek ve gençlerimize bu vatanın nasıl kazanıldığını hatırlatmaktır. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın” ifadelerini kullandı. Katılımcılar, Malazgirt Zaferi’nin 954. yılı vesilesiyle şehitleri rahmetle anarken, Erzurum’dan gönderilen gönül dualarıyla birlik ve beraberlik mesajı verdi.